Con l'infortunio di Spinazzola, la Roma torna sul mercato dei laterali sinistri. Tra i nomi circolati (da Marcos Alonso ad un ritorno di Emerson Palmieri, passando per Grimaldo fino all'ipotesi Mendy), spunta anche il profilo di Reinildo Mandava: in Francia scrivono che la Roma è interessata al terzino classe '94, che ha vinto il campionato con il Lille. Il club francese lo valuta almeno 15 milioni di euro e, in scadenza nel 2022, Mandava non sarebbe contrario a lasciare il Lille.

