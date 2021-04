Pari amaro col Sassuolo, Veretout: "Ora dobbiamo vincerle tutte". Fonseca: "Credo ancora nella Champions"

Bicchiere mezzo vuoto per la Roma, che a Reggio Emilia contro il Sassuolo ottiene solo un pareggio. Aria da bivio definitivo, con Fonseca che insiste sul quarto posto - "Crediamo ancora nella Champions" - e Veretout che si espone - "Ora dobbiamo vincerle tutte" -.

E se in campionato nella prossima sfida contro il Bologna il tecnico portoghese dovrà fare a meno di Cristante per squalifica, i giallorossi puntano ora alla sfida d'andata contro l'Ajax: in palio c'è la semifinale d'Europa League.

I LINK ALLE PRINCIPALI NOTIZIE DELLA GIORNATA

PRIMAVERA, ROMA-GENOA 0-1: DECIDE KALLON. TERZO K.O IN CAMPIONATO PER I GIALLOROSSI

ADDIO A GABRIELE NOBILE, COLLEGA ED EDITORE DI INSIDEROMA.COM

SASSUOLO-ROMA 2-2: ALTRA FRENATA, ZONA CHAMPIONS PIU LONTANA (FOTO E VIDEO)

PELLEGRINI, QUINTO GOL IN A: È IL PIU GIOVANE CENTROCAMPISTA CON ALMENO 5 GOL E 5 ASSIST

SASSUOLO-ROMA, GIALLO PER IL DIFFIDATO CRISTANTE: SALTERA IL BOLOGNA

SASSUOLO-ROMA, FONSECA: "CREDO ANCORA NELLA CHAMPIONS"

SASSUOLO-ROMA, DE ZERBI: "GARA GIOCATA BENISSIMO, MI HA DATO FASTIDIO PASSARE PER QUELLI CHE AVREBBERO FALSATO IL CAMPIONATO"

SASSUOLO-ROMA: LE PAGELLE.

SASSUOLO-ROMA, VERETOUT: "CI ABBIAMO PROVATO MA NON BASTA, ORA DOBBIAMO VINCERLE TUTTE"

TRIGORIA: LA RIPRESA DOMANI ALLE 10

MASSIMO ASCOLTO - IL MEGLIO DELL'ETERE ROMANO

