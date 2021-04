Sassuolo-Roma, VERETOUT: «Ci abbiamo provato ma non basta, ora dobbiamo vincerle tutte»

Queste le dicharazioni di Jordan Veretout, centrocampista della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Sassuolo:

VERETOUT A ROMA TV

Dispiace aver subìto il pareggio nel miglior momento della Roma.

Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra difficile, il Sassuolo gioca bene con la palla. Abbiamo provato fino alla fine, non è sufficiente ma non è male. Mancano ancora delle partite e dobbiamo vincerle quasi tutte per arrivare il più in alto possibile.

Come stai?

Mi sento bene, certamente non avevo 90' oggi. Ho lavorato bene in questi giorni per rientrare con la squadra. Mi sento bene e vedremo la prossima settimana.

Adesso c'è l'Ajax, serve concentranzione. Sono partite da dentro o fuori...

Noi giochiamo tutte le partite al 100%, oggi abbiamo perso due punti ma giovedì abbiamo una partita molto importante e dobbiamo subito rialzare la testa.