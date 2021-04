LENGUA: "Col Sassuolo gara da non sottovalutare" - PRUZZO: "Dzeko nel dimenticatoio..."

Prima il Sassuolo, poi l'Ajax: oggi la Roma affronta i neroverdi, mentre giovedì volerà ad Amsterdam per l'andata dei quarti di finale di Europa League. "La formazione è costruita basandosi sull’Ajax. La gara di oggi però non va sottovalutata perché potrebbe dare modo di rientrare nella lotta Champions in campionato", dice Gianluca Lengua.

Roberto Pruzzo, invece, ha parlato anche di Edin Dzeko: "In attacco Dzeko sembra essere andato nel dimenticatoio e sarebbe il caso di ritrovarlo".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Il Sassuolo avrà molte assenze a causa del Covid ma è difficile dare un giudizio sulla gara di questo pomeriggio. Fonseca questa settimana non ha visto i giocatori che scenderanno in campo oggi a causa delle Nazionali. Io vorrei sapere però la considerazione che si ha di Dzeko, soprattutto per il futuro. Il bosniaco fino a pochi mesi fa era inamovibile per la formazione giallorossa e ora invece non è più così. Dzeko è finito oppure no (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Il Sassuolo ha fatto molto bene finora, De Zerbi ha prospettive importanti, però la sua è una squadra che ha come obiettivo la salvezza e che avendola già presa rischia di non avere motivazioni. La Roma ha molte assenze, tre o quattro titolari non giocheranno neanche oggi. In attacco Dzeko sembra essere andato nel dimenticatoio e sarebbe il caso di ritrovarlo. La Roma oggi dovrà fare punti e battere il Sassuolo pensando alla gara contro l’Ajax che sarà fondamentale (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Tutte le squadre sono a un bivio, la Roma ha due obiettivi però. Uno in Europa League e uno in campionato e ha più partite degli altri club. I giallorossi in Europa hanno due avversari quasi proibitivi, molto difficili, mentre in campionato se c’è la giusta concentrazione i punti possono arrivare. La stessa gara di oggi non può essere persa, come fa una squadra a non vincere con il Sassuolo e poi pensare di andare a vincere in casa dell’Ajax (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Andare in Champions attraverso il campionato è davvero difficile. La Roma ha giocatori contati e gli impegni di Europa League sono ora centrali. Quelli possono dare un senso diverso alla stagione. La Roma ha pagato molto gli infortuni della rosa e questo non può non essere penalizzante. Se Smalling in difesa doveva essere l’uomo in più alla fine si è dimostrato l’uomo in meno a causa dei suoi problemi al ginocchio (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Torna Cristante, quindi emergenza in difesa contenuta. Karsdorp dovrà giocare fuori ruolo, questo implica che Bruno Pers giochi nella linea dei centrocampisti. La formazione è costruita basandosi sull’Ajax, Fonseca ha detto che non ci sta pensando ma il pensiero a giovedì ci va, è logico. La gara di oggi però non va sottovalutata perché potrebbe dare modo di rientrare nella lotta Champions in campionato. L’unica pecca è quella di Smalling che è anche andato in Spagna per farsi controllare il ginocchio, la sua è una stagione veramente tremenda (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Per me El Shaarawy giovedì può essere titolare, Fonseca ne ha parlato in modo positivo come lo ha fatto per Smalling però. Il blitz in Spagna è stato fatto in ottica di poterlo avere a disposizione per le gare con l’Ajax. Lo scorso anno non ha mai avuto problemi fisici, mentre quest’anno ha sempre avuto problemi muscolari dal giorno del suo arrivo (GUIDO D'UBALDO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)