Primavera, GENOA-ROMA 1-0 (Kallon 23'): segui in tempo reale. Giallorossi a caccia del gol del pari, ma i rossoblù son ben posizionati in difesa

LAROMA24.IT - La Roma Primavera di Alberto De Rossi vuole continuare a sognare. Per farlo dovrà imporsi oggi su un campo ostico come quello del Genoa di mister Chiappino, che viene da sei risultati utili consecutivi e che può vantare l'accesso alle semifinali di Coppa Italia. I giallorossi vogliono mantenere il primo posto in classifica e per farlo dovranno conquistare i tre punti nella gara di oggi.

IL TABELLINO

GENOA: Agostino, Dellepiane, Boci, Gjini, Piccardo, Serpe, Cenci, Turchet, Conti, Besaggio, Kallon.

A disp.: Tononi, Boli, Marcandalli, Dumbravanu, Zaccone, Eyango, Sadiku, Maglione, Zenelaj, Bamba, Della Pina, Sahli.

All.: Chiappino

ROMA: Mastrantonio; Ndiaye, Vicario, Morichelli; Milanese, Tripi, Podgoreanu; Bove; Tall, Zalewski, Providence.

A disp.: Boer, Feratovic, Buttaro, Tomassini, Tahirovic, Vetkal, Ciervo, Bamba, Satriano, Megyeri.

All.: Alberto De Rossi

Arbitro: Michele Giordano. Assistenti: Giuseppe Licari e Luca Dicosta.

Ammonizioni: Besaggio (G); Morichelli (R); Bove (R).

Marcatori: Kallon (G.)

CRONACA

PRIMO TEMPO

33' - Giro palla continuo della Roma che cerca di far uscire il Genoa dalla propria metà campo, ma sono bravi i rossoblù a restare chiusi in difesa.

23' - Gol del Genoa. Kallon di di testa anticipa tutti in area di rigore e porta in vantaggio il Genoa.

20' - Tutta la Roma nella metà campo del Genoa a caccia del gol del vantaggio. molto giro palla da parte dei giallorossi, che provano a far uscire i rossoblù chiusi in difesa.

14' - Occasione per il Genoa con Kallon, che da posizione defilata si trova a tu per tu con Mastrantonio che è bravo a negare all'attaccante rossoblù la gioia del gol.

10' - Occasione per la Roma con Tall, che va vicino al gol del vantaggio. L'azione viene però fermato per posizione di fuorigioco.

5' - Fase di studio tra le due squadre, anche se il Genoa sembra voler attaccare da subito la Roma per trovare il gol del vantaggio.

1' - Inizia la partita.