SASSUOLO-ROMA: le pagelle. PAU LOPEZ "Il mondo alla rovescia" 7 - EL SHAARAWY "Wish...aarawy" 4,5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - L'irresistibile scioglievolezza della Roma si palesa a 10 giornate dalla fine, con una corsa all'obiettivo stagionale complessa ma ancora tra le possibilità dei vivi. A patto di mostrarsi vivi, appunto. La squadra di Fonseca si rimette alla volontà del Sassuolo trovando scorciatoie riconducibili soltanto alle capacità sporadiche di chi la compone.

Pau Lopez finisce per essere il migliore, a conferma di un pomeriggio rovesciato. El Shaarawy, nella sua versione falsificata, guida il nutrito gruppo degli insufficienti di giornata.

PAU LOPEZ 7 - Nel pianeta giallorosso rovesciato finisce per essere il migliore rimasto. Il fiocco ad un pomeriggio insopportabile.

KARSDORP 6 - Il merito, almeno, di finire in piedi dopo un inizio a tentar di seguire la scia di Boga.

CRISTANTE 5,5 - Più che una prestazione, pare sottoposto ad un interrogatorio per la fluidità degli sviluppi avversari. Rattoppa con il piatto tipico della casa, il lancio chilometrico che almeno serve a riversare i suoi nell'altra metà campo.

MANCINI 6 - Quando la questione difensiva diventa un susseguirsi di duelli svincolati da legami tattici, ritrova una forma definita.

PERES 6,5 - Sorpresa. Arriva quando meno te l'aspetti a portare un gol altrimenti difficile da ipotizzare per il corso delle cose.

PELLEGRINI 5,5 - L'asse centrale della Roma si taglia con un grissino. E inevitabilmente l'aspetto lo riguarda da vicino. Cedevole.

DIAWARA 5 - Come sopra, sottraendo il merito di segnare un rigore.

SPINAZZOLA 5,5 - Rilegato nella linea difensiva si dedica all'arte meno nobile in maniera capricciosa. Nonostante questo, risulta l'unica via d'uscita dalla metà campo romanista.

PEREZ 5 - Rimane il progetto estemporaneo del rigore sotto una colonna di fumo che produce con tutto ciò che brucia.

EL SHAARAWY 4,5 - Wish...aarawy. La versione falsificata dell'esterno che lasciò la Roma a maturazione pressoché completata. DAL 74' VERETOUT SV - Controfigura.

MAYORAL 5 - La profondità che gli offre il Sassuolo resta inesplorata più per demeriti collettivi che imputabili allo spagnolo. Che, fatta eccezione per uno stop luminoso, finisce per scolorirsi tra i difensori del Sassuolo. DAL 83' DZEKO SV - Senza voto e non solo.

FONSECA 5 - L'incapacità della squadra di sottrarre il filo della partita a chi ad aprile gironzola spensierato per metà classifica potendosi abbandonare a rovesciare il vaso dei titolari, risulta l'aspetto più preoccupante. Il 4-4-2 abbozzato ha solo effetti ritardanti.

