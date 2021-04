SASSUOLO-ROMA: la formazione UFFICIALE. Karsdorp nella difesa a 3. Pedro in panchina, El Shaarawy dal 1'. Squadra allo stadio (VIDEO)

LAROMA24.IT - Dopo il ko per mano del Napoli e la sosta per le Nazionali, la Roma riparte in campionato dalla trasferta in casa del Sassuolo, decimato dalle assenze (Caputo, Berardi e Locatelli tra gli altri). Senza Smalling, Kumbulla, Mkhitaryan e gli squalificati Villar ed Ibanez, Fonseca sceglie Karsdorp per completare il terzetto difensivo con Cristante, recuperato dopo il fastidio al pube che lo ha costretto a saltare gli impegni dell'Italia, e Mancini.

In mezzo al campo Diawara e Pellegrini, con Bruno Peres e Spinazzola sulle corsie, mentre Carles Perez ed El Shaarawy supportano Mayoral in attacco. Dzeko, reduce da un problema al flessore accusato col Napoli e dalle fatiche con la Bosnia, e Pedro si accomodano in panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Chiriches, Marlon, Rogerio; Magnanelli, Obiang; Traorè, Djuricic, Boga; Raspadori.

A disp.: Pegolo, Turati, Peluso, Piccinini, Saccani, Kyriakopoulos, Lopez, Artioli, Karamoko, Haraslin, Oddei.

All.: De Zerbi.

ROMA: Pau Lopez; Karsdorp, Cristante, Mancini; Bruno Peres, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Carles Perez, El Shaarawy; Mayoral.

A disp.: Mirante, Fuzato, Fazio, Santon, Reynolds, Calafiori, Veretout, Pastore, Dzeko, Pedro.

All.: Fonseca.

Arbitro: Pairetto. Assistenti: Vivenzi - Ranghetti. IV uomo: Prontera. VAR: Aureliano. AVAR: Preti.

PREPARTITA

13.40 - Ufficiale la formazione della Roma, come anticipa su Twitter il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante:

Formazione Ufficiale.

3-4-2-1

Pau Lopez

----

Karsdorp

Cristante

Mancini

-----

Bruno Peres

Pellegrini

Diawara

Spinazzola

-------

Carles Perez

El Shaarawy

------

Mayoral

----- #SassuoloRoma — Angelo Mangiante (@angelomangiante) April 3, 2021

13.35 - La squadra arriva allo stadio.

12.50 - La Roma si dirige verso il Mapei Stadium in pullman. Lo mostra il club giallorosso con un video su Twitter.