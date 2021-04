Stop El Shaarawy, sarà out con l'Ajax. Pallotta: «Con Monchi mi sono fregato da solo»

Una pasquetta amara per la Roma, tornata in campo a Trigoria per preparare la fondamentale gara di giovedì sera in casa dell'Ajax, valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Il tecnico Paulo Fonseca però è ancora alle prese con un gran numero di infortunati, cosa che non gli permetterà di schierare la migliore formazione alla Johan Cruijff Arena. Hanno infatti lavorato ancora in maniera individuale Kumbulla, Mkhitaryan, Smalling e Zaniolo, mentre El Shaarawy ha riportato una lesione muscolare al flessore destro, che lo potrebbe costringere a star lontano dal campo almeno per quindici giorni.

A far notizia nella giornata di oggi però è una lunga intervista rilasciata da James Pallotta al portale The Athletic, in cui ha parlato della propria esperienza da presidente della Roma e degli aspetti che caratterizzano l'ambiente romano: "La mia frustrazione è che i tifosi ricevessero messaggi misti da radio e giornali, che erano semplicemente falsi. Dicevano che volessi costruire lo stadio per fare soldi per me. Avevamo strutturato la holding per avere la squadra da una parte e lo stadio dall’altra, dovevamo farlo per evitare una possibile bancarotta nel caso fosse successo qualcosa. Tutto quello che abbiamo fatto per lo stadio sarebbe stato un benefit per la squadra, al 100%. Avrei potuto passare le mie giornate a smentire la m***a che usciva, praticamente tutti i giorni".

