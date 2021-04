PRUZZO: "Roma senza motivazioni per il campionato" - CIARDI: "Non basta prendere un allenatore come Allegri o Sarri"

Dopo il 2-2 col Sassuolo, la Roma si prepara a scendere in campo in Europa League contro l'Ajax giovedì ad Amsterdam. "Pare che la squadra non abbia più motivazioni per il campionato", dice Roberto Pruzzo, mentre Augusto Ciardi avverte: "Non basta prendere un allenatore come Allegri o Sarri".

"Mi sembra ormai abbastanza chiaro che Fonseca non sarà l’allenatore della Roma nella prossima stagione", conclude Ilario Di Giovambattista.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Col Sassuolo potevano essere punti pesantissimi. Pare che la squadra non abbia più motivazioni per il campionato (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Mi sembra ormai abbastanza chiaro che Fonseca non sarà l’allenatore della Roma nella prossima stagione (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Non basta prendere un allenatore come Allegri o Sarri. Quando sentivo dire che il primo non vedeva l’ora di allenare questa squadra mi chiedevo: “Ma chi? Bruno Peres?”. Il gioco più facile sarà che Fonseca diventerà il nuovo Monchi: qualcuno da dentro dirà ‘lo vedete qual era il problema?’. Allora potevate mandarlo via prima…(AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma è sicuramente molto forte nell’11, con la formazione base ha dato l’idea di poter andare anche più su del 4°/5° posto. Il problema è che se te ne mancano 4-5 tutti insieme, diventa una squadra da 6-6,5 anche nell’undici (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Preferirei avere allenatori italiani in panchina. Il mio personale podio è Allegri, Sarri e Spalletti. Fuori dal podio metto Mourinho (EMANUELE SABATINO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se fosse Sarri l'allenatore della Roma, a centrocampo vedrei titolari Pellegrini, Veretout e Villar o Cristante (FLAVIO MARIA TASSOTTI, Tele Radio Stereo, 92.7)