Ajax-Roma, Timmermans: "Se i giallorossi sono in forma hanno il 60% di possibilità di passare"

Quali calciatori della Roma del passato porta nel cuore?

"Non vede la maglia alle mie spalle (quella di Totti, ndr)?".

E oltre a Totti?

"Senz’altro Falcao. Ma anche De Rossi e Voeller"

E quali sono, secondo lei, i giocatori chiave di questa Roma?

"Il calciatore che amo di più è Spinázzola (Timmermans lo pronuncia proprio così, con l’accento sulla a, ndr). Questo ragazzo ha un talento e una velocità incredibili. È un calciatore di classe superiore".

Anche Karsdorp sta facendo una bellissima stagione. Se lo aspettava?

"Sì. Ha un talento enorme. Ha sofferto tanto, è stato condizionato da un infortunio all’inizio della sua esperienza romanista. In tanti pensavano che non sarebbe riuscito a ritornare così forte. E invece ora sta giocando a ottimi livelli. Spinazzola e Karsdorp sono i calciatori del futuro: rapidi e pericolosi in fase offensiva, ma sanno curare anche quella difensiva. Anche l’Ajax ha un paio di elementi come Karsdorp. Per Rick, che proviene dal Feyenoord, sarà una sorta di derby. In Olanda, Ajax-Feyenoord è equiparabile a Roma-Lazio"

Eduardo Galeano scriveva che “non c’è nulla di più vuoto di uno stadio vuoto”. Quanto mancano a questa squadra i propri tifosi?

"Manca a noi tutti la possibilità di andare all’Olimpico. Manca ai tifosi ma manca anche ai giocatori. Non sono abituati a questo silenzio irreale. Speriamo che un giorno la Roma possa giocare in uno stadio più intimo. Che consenta ai tifosi di essere più vicini alla squadra"

Concludiamo con un messaggio: cosa vuole dire ai giocatori della Roma, in vista della doppia sfida con l’Ajax?

"Ragazzi, vincere l’Europa League sarebbe un sogno. Forza Roma. Daje"