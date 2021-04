Nuova mattinata d'allenamento per la Roma che giovedì sarà impegnata nell'andata dei quarti di Europa League in casa dell'Ajax. Fonseca ha perso anche El Shaarawy, vittima di una lesione al flessore destro, e come si fa sapere da Trigoria le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno.

Oltre al 'Faraone', hanno svolto una seduta individuale anche Kumbulla, Mkhitaryan, Smalling e Zaniolo.