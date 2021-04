Pallotta: "Newcastle? Grande tifoseria. Sarebbe interessante farne parte con degli investitori"

Particolarmente attivo su Twitter, dove risponde ai tifosi ripescando argomenti sparsi nei suoi anni di presidenza alla Roma, stavolta James Pallotta parla ad un media. Al portale, l'ex numero uno giallorosso ha detto: "Mi sono nascosto per un po', ma da quando ho fatto un'offerta per il Newcastle...Sto scherzando". Proprio sul club inglese, però, dichiara: "I Newcastles del mondo. Grande, grande tifoseria. Sarebbe interessante far parte di questo genere di cose, con degli investitori".

