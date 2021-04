Roma, Pellegrini adesso ha qualcosa di Totti

[...] Pellegrini è il primo giocatore italiano della Roma ad aver segnato almeno cinque gol e realizzato sei assist in una singola stagione di Serie A. Prima di lui c’era riuscito Totti nel 2014-2015. Nessun centrocampista in serie A incide nella fase offensiva come lui. Al Sassuolo è rimasto legato, ma dopo il gol ha esultato. [...]





E’ rimasto deluso per la mancata vittoria, alla fine del primo tempo ci aveva sperato. [...] Contro l’Ajax dovrebbe tornare a giocare dietro il centravanti, il ruolo che preferisce. Gli piace avere la possibilità di muoversi più vicino alla porta avversaria, per sfruttare il tiro o la capacità di dettare l’ultimo passaggio. Pellegrini vuole crescere con la Roma e spera di poter vincere con la maglia che ama. Per questo ha deciso di legarsi alla società giallorossa. Tiago Pinto ha dato appuntamento ai suoi agenti a fine stagione per discutere il rinnovo del contratto. Sarà sempre più al centro del progetto dei Friedkin e ormai è evidente che la fascia di capitano è sua, non è stata una decisione provvisoria dopo lo scontro tra Dzeko e Fonseca. [...] (Corriere dello Sport) VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE