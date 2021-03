Trigoria: ancora a parte Smalling, Veretout, Mkhitaryan e Zaniolo. Panchina, Sarri intrigato dal progetto giallorosso. Mercato, idea Bruno Peres per Parma e Benevento

La Roma continua a lavorare tra le mura di Trigoria in vista della sfida di sabato pomeriggio sul campo del Sassuolo. Mister Fonseca è costretto a dover rinunciare a un gran numero di giocatori vista l'assenza dei nazionali e di tutti i tesserati al momento fermati da infortuni. Hanno proseguito in questo senso nei rispettivi percorsi personalizzati, con terapie, Cristante e Kumbulla. Programma individuale, invece, per gli altri infortunati come Smalling, Veretout, Mkhitaryan e Zaniolo. Torna invece ad allenarsi con il gruppo Juan Jesus, dopo esser tornato negativo al Covid-19. A tenere banco intanto è il futuro della panchina della Roma, con Fonseca che sarà riconfermato solo in caso di qualificazione alla prossima Champions League, anche se i nomi di Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri continuano a orbitare intorno al nome della società giallorossa. In particolare l'ex tecnico del Napoli avrebbe scelto di rifiutare tutte le destinazioni estere per restare in corsa per la panchina della Roma.

