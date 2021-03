La Roma si è rassegnata: squadra scettica sulla rimonta Champions

Dopo le ultime due sconfitte consecutive contro Parma e Napoli, i giocatori della Roma non credono più al quarto posto. Il morale all’interno del gruppo ne ha risentito. Le speranze di tornare in Champions sono legate ormai all'Europa League. Anche le scelte di Fonseca vanno in questa direzione. Per sabato contro il Sassuolo il portoghese non sa ancora su quali giocatori potrà contare, ma per esempio in difesa potrebbe non forzare il recupero di uno tra Smalling e Cristante per averli in Europa League e schierare Fazio al Mapei Stadium. Dzeko, che oggi sarà impegnato in Nazionale contro la Francia, farà la staffetta con Borja Mayoral. A centrocampo sarà disponibile Veretout, che farà coppia con Diawara, con Villar squalificato (come Ibanez).

(corrieredellosport.it)

