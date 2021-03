Nazionale: botta al ginocchio per Pellegrini, in dubbio per il match con la Lituania

Problema per Lorenzo Pellegrini nel ritiro dell'Italia che stasera affronterà la Lituania. Il centrocampista giallorosso, che nei piani di Mancini dovrebbe giocare dall'inizio questa sera, ha subito una botta al ginocchio nell'ultimo allenamento che ne mette in dubbio la presenza. La decisione, come fa sapere il giornalista su Twitter, verrà presa a ridosso dell'incontro.

Pellegrini è stato scelto come titolare da Mancini per la partita della Nazionale contro la Lituania. Ma ieri in allenamento ha preso una botta al ginocchio e in questo momento è in dubbio. Decisione a ridosso del match.#LituaniaItalia #ASRoma — Roberto Maida (@RobMaida) March 31, 2021