Pairetto come l'anno scorso nel 4-2 del Sassuolo. Quest'anno 2 vittorie e il pari col Benevento

Toccherà a Pairetto fischiare in Sassuolo-Roma e per lui sarà la 10a sfida con i giallorossi: 6 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte per ora il bilancio. 3 le gare stagionali arbitrate, l'ultima lo 0-0 a Benevento, successiva alle vittorie con Cagliari e Spezia. Nella scorsa stagione Pairetto arbitrò Sassuolo-Roma, terminata 4-2 per la formazione allenata da De Zerbi. L'altra sconfitta risale 2018/19, quando la Spal s'impose all'Olimpico per 2-0.

Il Sassuolo, invece, è la squadra più arbitrata da Pairetto: ben 19 precedenti ma nessuno in questa stagione. 9 vittorie dei neroverdi, 6 pareggi e 4 sconfitte il computo totale.

LR24