Staffetta in attacco: weekend a Mayoral, coppa a Dzeko

Paulo Fonseca da qui in avanti sarà chiamato ad una gestione molto attenta, soprattutto in attacco. Edin Dzeko e Borja Mayoral si divideranno i prossimi match di campionato e Coppa. Al momento l’Ajax è quella che attira di più l’attenzione, e così la staffetta dovrebbe articolarsi in questa maniera, sempre che eventuali problemi fisici non cambino le carte in tavola. Perciò lo spagnolo dovrebbe giocare con Sassuolo (3 aprile), Bologna (11) e Torino (18), mentre al bosniaco dovrebbe toccare l’andata con l’Ajax (8 aprile), il ritorno all’Olimpico (15) e il match infrasettimanale con l’Atalanta (22). Naturalmente nessuno ignora che Dzeko, dall’alto dei suoi 35 anni, abbia un’esperienza internazionale che Mayoral, alle soglie dei 24 anni (5 aprile), al momento di sicuro non può vantare. Così, in Europa League, toccherà a lui sobbarcarsi il peso dell’attacco.

(gasport)