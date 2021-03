PRUZZO: «Senza Mkhitaryan e Veretout diventa dura...» - BALZANI: «Fazio? Una delle tante zavorre»

L'allarme c'è. 4 giorni dal ritorno in campo e la Roma non recupera ancora Veretout e Mkhitaryan. "Senza di loro diventa dura": il commento di Roberto Pruzzo fotografa la situazione in casa giallorossa. "L'emergenza c'è ma non bisogna alzare bandiera bianca, la partita di domenica vale quanto quella con l'Ajax", il pensiero di Andrea Pugliese.

E domenica in difesa potrebbe rivedersi Federico Fazio. "Per quello che ha dato alla Roma, i suoi costi sono quasi da ufficio inchieste. È una delle tante zavorre", l'opinione di Francesco Balzani.

Pedro? Gira a vuoto, è troppo nervoso e ha sempre da ridire con l'allenatore. Questa Roma ha vissuto fin qui sulle giocate di Mkhitaryan e Veretout, senza di loro diventa dura (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Finché c’è l’aritmetica la Roma deve combattere per ogni obiettivo, quarto posto compreso. Non puoi essere rassegnato e avere questo tipo di atteggiamento. La Roma ha l’obbligo morale di tornare a vincere, specialmente dopo tredici anni di digiuno (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Per quello che ha dato alla Roma, i costi di Fazio sono quasi da ufficio inchieste, forse solo Pastore lo supera in questo. Nella Roma ci sono tante zavorre, Fazio è una di quelle che ci trasciniamo da 2-3 anni (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Nonostante le defezioni in difesa, non credo che Fonseca cambierà la linea difensiva passando a quattro. Nella precedente emergenza ha preferito schierare un terzino più basso, temo che la squadra non sia in grado di cambiare così da un giorno all'altro (MASSIMILIANO MAGNI, Retesport, 104.2)

Pedro? La Roma ci aveva puntato su di lui e su Mkhitaryan, perché avevano qualità e facevano da raccordo tra centrocampo e attacco. Questo potrebbe essere anche un motivo per il quale la Roma ha steccato gli scontri diretti con le big (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Pedro resta un giocatore fantastico, ma in questo momento è irriconoscibile perché non ha una condizione fisica adeguata. Per la Roma è impossibile arrivare in Champions attraverso il campionato, deve fare una scelta, anche perché ha troppe assenze e infortuni (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5,Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma è chiaramente in emergenza, ma non può permettersi di alzare bandiera bianca preventivamente in campionato. La partita di sabato è importante tanto quanto Ajax-Roma. Non credo che la lotta Champions sia finita e comunque la Roma, anche non vincendo sabato, dovrebbe far di tutto per difendere almeno la qualificazione alla prossima Europa League. La Roma andrà a Reggio Emilia con 6-7 assenze importanti, l'unico che Fonseca potrà recuperare per la sfida di sabato è Veretout. Anche al Sassuolo mancheranno giocatori importanti come Berardi e Caputo (ANDREA PUGLIESE, Retesport, 104.2)

Vincere l'Europa League non è una passeggiata, anzi. La Roma non deve mollare il campionato, fossi in Fonseca farei un turnover ragionato non rinunciando a nulla. In questo momento la Roma non è in condizioni di poter scegliere tra una o l'altra competizione (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Secondo me la Roma deve pensare all'Europa League, ormai è quasi impossibile raggiungere il quarto posto, ha davanti Juve, Napoli, Atalanta e potenzialmente la Lazio. Non sarà facile arrivare in fondo alla Coppa, ma la Roma può provarci (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5,Radio Radio Mattino Sport e News)