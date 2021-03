La Roma cade a Parma, Fonseca protesta: "Gli arbitri ci trattano diversamente". Mkhitaryan, c'è la lesione: stop di 3-4 settimane

Dopo la convincente prestazione in Europa League contro lo Shakhtar la Roma non riesce a confermare il periodo di forma: al Tardini contro il Parma i giallorossi perdono 2-0 tornando al quinto posto in classifica, sorpassati dall'Atalanta. Paulo Fonseca non cerca alibi e riconosce gli errori dei suoi, ma allo stesso tempo protesta nei confronti degli arbitraggi: "Vedo assegnare dei rigori ridicoli e sempre alle stesse squadre. Con la Roma non accade mai".

Intanto Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto agli esami strumentali per determinare l'entità dell'infortunio rimediato nella partita di giovedì: per l'armeno i test hanno evidenziato una lesione al polpaccio che lo terrà ai box per 3-4 settimane.

Confermata, infine, l'udienza di domani per discutere sulla sconfitta a tavolino di Verona.

