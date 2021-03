La zona rossa non impedirà alla Roma di tentare di recuperare il punto di Verona, tolto ai giallorossi dal Giudice Sportivo a causa di un errore nella compilazione delle liste. Come riferisce la versione online del quotidiano sportivo, infatti, il Collegio di Garanzia dello Sport sentirà i dirigenti del club di Trigoria per decidere sulla questione Diawara.

(corrieredellosport.it)

LEGGI L'ARTICOLO ORIGINALE