FOTO - Parma-Roma 1-0

La Roma chiude sotto il primo tempo in casa del Parma per 1-0. I giallorossi partono forte, costruendo molto e tenendo il pallino del gioco, ma al nono minuto durante una ripartenza i crociati mettono a referto il primo tiro in porta con Mihaila che beffa Pau Lopez e sigla il gol del vantaggio. I giallorossi mettono in scena un forcing in zona offensiva per trovare il pari, ma è bravo Sepe a negare il gol in un paio di occasioni. La squadra di Fonseca adesso avrà a disposizione quarantacinque minuti per ribaltare il punteggio sul tabellone.