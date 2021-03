Mkhitaryan: lesione al polpaccio destro. Sarà valutato giorno per giorno (VIDEO)

Altra tegola per Paulo Fonseca. Dopo lo stop di Veretout, si ferma anche Mkhitaryan: in mattinata l'armeno, a tre giorni di distanza da Roma-Shakhtar Donetsk, si è recato a Villa Stuart per sottoporsi agli esami strumentali del caso che hanno evidenziato una lesione al polpaccio destro. Secondo quanto filtra da Trigoria, il 77 giallorosso verrà valutato giorno per giorno. Per lui si prospetta uno stop di circa 3-4 settimane.

Giovedì sera, durante la sfida contro gli ucraini, Mkhitaryan aveva avvertito un fastidio al polpaccio, che lo aveva costretto a lasciare il campo al 35'. Come mostrato tramite un video dal profilo Twitter del quotidiano a tinte giallorosse, il giocatore ha lasciato la clinica romana in stampelle.