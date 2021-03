PARMA-ROMA: le probabili formazioni. Torna Ibanez dal 1', Dzeko in attacco

LAROMA24.IT - Parma, Shakhtar e Napoli, recita il calendario giallorosso. Al "Tardini", contro un Parma in difficoltà e privo di alcuni giocatori tra cui l'ex giallorosso Gervinho, Fonseca deve far fronte a infortuni e stanchezza: out Veretout, Mkhitaryan e Smalling, il portoghese riparte da Ibanez e Dzeko, favorito su Mayoral. Il brasiliano torna dal 1' in difesa con Mancini e Kumbulla, mentre Cristante dovrebbe rifiatare e accomodarsi in panchina. Riposo anche per Karsdorp, sostituito da Bruno Peres, mentre in mediana dovrebbe trovar spazio ancora la coppia Diawara-Villar.

Pedro giocherà titolare, come annunciato dal tecnico in conferenza stampa, a supporto di Dzeko. Al fianco dello spagnolo Pellegrini in vantaggio su El Shaarawy e Carles Perez.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PARMA: Sepe; Conti, Osorio, Bruno Alves, Pezzella; Kurtic, Brugman, Hernani; Karamoh; Pellè, Mihaila.

A disp.: Colombi, Turk, Bani, Dierckx, Laurini, Busi, Zagaritis, Grassi, Cyprien, Sohm, Camara, Brunetta, Zirkzee, Man.

All. D'Aversa (squalificato, in panchina il vice Tarozzi)

ROMA: Pau Lopez; Mancini, Ibañez, Kumbulla; Bruno Peres, Diawara, Villar, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Dzeko.

A disp.: Mirante, Fuzato, Fazio, Karsdorp, Santon, Calafiori, Reynolds, Cristante, Pastore, Borja Mayoral, Carles Perez, El Shaarawy.

All. Fonseca.

Arbitro: Piccinini. Assistenti: Passeri-Valeriani. IV uomo: Ayroldi. VAR: Di Bello. AVAR: Liberti.