-2 a Roma-Shakhtar, la Roma corre a Trigoria e Reynolds rinuncia alla nazionale. Su Fonseca l'ombra di Sarri

Tra le vicende extra campo (ieri respinto il ricorso per Verona-Roma e lo scontro con la Lega per il rinvio di Juventus-Napoli) e l'Europa League. Attesa giovedì a Kiev dallo Shakhtar Donetsk per il ritorno degli ottavi, la Roma continua la sua preparazione a Trigoria. Intanto, Bryn Reynolds, arrivato in giallorosso nella finestra invernale, non risponderà alla chiamata degli Usa per il torneo preolimpico: il terzino ha scelto di restare a Trigoria per allenarsi con la squadra.

Infine, come accaduto a più riprese durante la stagione, con il futuro di Fonseca in bilico, torna in primo piano il profilo di Maurizio Sarri (e non solo...)

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

CORSPORT - ROMA, FRIEDKIN DELUSI: FONSECA SEMPRE IN BILICO

EUROPA LEAGUE, SHAKHTAR-ROMA: ARBITRA LAHOZ - I PRECEDENTI

GIUDICE SPORTIVO: BRUNO PERES E DI LORENZO SALTANO ROMA-NAPOLI. 1500 DI AMMENDA A PELLEGRINI

FOTO - TRIGORIA: LA ROMA SI PREPARA PER LO SHAKHTAR

CORSPORT - REYNOLDS, NIENTE NAZIONALE: RINUNCIA AL TORNEO PREOLIMPICO PER LA ROMA

CALCIOMERCATO ROMA, 4 CLUB SU SARRI: LA ROMA È L'OZIONE PREFERITA DALL'AGENTE RAMADANI

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24