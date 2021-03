Calciomercato, 4 club su Sarri: la Roma è l'opzione preferita dall'agente Ramadani

Maurizio Sarri vuole tornare ad allenare: sul tecnico toscano, scrive il portale specializzato di calciomercato, hanno messo gli occhi addosso soprattutto quattro club. In pole c'è il Napoli: l'ipotesi di un suo ritorno in azzurro non è assolutamente da scartare e qualche contatto c'è già stato.

Sul fronte Roma il futuro di Fonseca è legato alla Champions League e senza qualificazione è complesso immaginare un rinnovo contrattuale. L'opzione capitolina, stando ai rumors, è quella preferita dall'agente di Sarri, Fali Ramadani, e dagli uomini vicini al tecnico. Il General Manager giallorosso Tiago Pinto ha parlato con Ramadani negli ultimi giorni dello scorso mercato e tra i due il rapporto è solido. Pinto, però, vuole anche sondare altre piste straniere. Inoltre, il nome di Massimiliano Allegri non è scomparso dall'agenda dei Friedkin: l'ex Milan e Juventus ha dato totale disponibilità alla Roma e ci sono già stati diversi approcci.

Infine, per Sarri alla finestra ci sono anche Milan e Arsenal.

(calciomercato.it)

