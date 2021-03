FOCOLARI: "Verona-Roma? Mi aspettavo prevalesse la logica e venisse ridato il punto" - PICCHERI: "Temo che Fonseca farà la differenza in negativo per la corsa Champions"

Tra le polemiche tra Roma e Lega fino al prossimo impegno con lo Shakhtar Donetsk. Si muove tra questi argomenti il dibattito lungo le frequenze che si occupano di Roma. "Non so se ci stanno facendo pagare la questione della lettera alla Lega, spero di no..." dubita Alessio Nardo. "Mi aspettavo che ieri prevalesse la logica e che alla Roma fosse restituito il punto di Verona" l'opinione di Furio Focolari.

Dalle aule al campo. Stefano Piccheri continua "a pensare che nella corsa Champions in campionato la differenza la stiano facendo gli allenatori e temo che Fonseca la farà in negativo". Sul tecnico della Roma, Antonio Felici dice: "Vedo una stagione abbastanza fotocopia a quella passata, quindi più della sufficienza non riesco a dargli".

Quello che si è visto a Parma personalmente mi fa riflettere. Continuo a pensare che il rigore sia stato assolutamente generoso, rivedo il replay 400 volte e vedo sempre Ibanez che prende la palla e Pellè che cade come se fosse colpito da un proiettile…L’episodio di Pellegrini ed Hernani poteva anche non essere rigore, ma non è stato rivisto al VAR come è successo in altri casi. Non so se ci stanno facendo pagare la questione della lettera alla Lega, spero di no... (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Alla fine la Roma in questo campionato è l’unica che paga un errore con un punto di penalizzazione. Da questo punto di forza, il rispetto delle regole, la Roma chiede che Juve-Napoli venga recuperata alla prima data disponibile, andava giocata questa settimana. Se alle due squadre viene concesso di mettersi d’accordo, allora vale tutto. Le regole non sono queste (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Mi aspettavo che ieri prevalesse la logica e che alla Roma fosse restituito il punto di Verona. Già in questo campionato ci sono state situazioni contro la logica, andare a cercare penalizzazioni per un errore banale è una cosa che non sta in piedi. Evidentemente il Coni fa come gli pare… Quando il diritto contrasta con la logica, è sbagliato il diritto (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Mi sembra evidente, negli ultimi giorni, il cambio di registro da parte della Roma. La lettera alla Lega prima, e le durissime dichiarazioni di Fienga poi, mi fanno pensare che i Friedkin non abbiano più voglia di rimanere in silenzio davanti ai torti subiti dalla Roma (GIANLUCA PIACENTINI, Retesport, 104.2)

Caso Diawara? Non solo non c’è stato dolo, ma la Roma non ha ottenuto vantaggi da quella situazione. Il campionato già sta in piedi con le stampelle, è discutibile condizionare la classifica in questo modo (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma a Parma è mancata in tutto: qualità, personalità, preparazione tattica ma soprattutto per atteggiamento. Era una partita da azzannare, perché la lotta Champions vede battagliare diverse squadre. Eri terzo, ora ti ritrovi sesto in classifica: non si possono gettare al vento gare così, senza voglia di vincere e senza cattiveria. Dzeko? Avesse preso un pallone di testa...è alto 1.92 e non ne prende mezza in area di rigore. Non si può giocare passeggiando a questi livelli (CICCIO GRAZIANI, Retesport, 104.2)

Nonostante il 3-0 dell'andata, ho letto delle probabili formazioni della Roma che non mi lasciano molto sereno: vorrei rivedere Dzeko titolare, mancano 11 partite di campionato oltre l'Europa League, spremerei i migliori fino alla fine. Ho sentito parlare di stanchezza ma a Parma posso pensare che solo Mancini, Spinazzola e Pellegrini potessero esser più stanchi, gli altri erano quasi tutti freschi. Il problema della Roma non è la stanchezza. Continuo a pensare che nella corsa Champions in campionato la differenza la stiano facendo gli allenatori e temo che Fonseca la farà in negativo. A Parma a centrocampo ha scelto la coppia più sbagliata... (STEFANO PICCHERI, Retesport, 104.2)

Per ora non posso dare più di 4,5 alla stagione di Dzeko, quest'anno ha fatto molto, molto poco. E' un attaccante che ha fatto 7 gol finora. Fonseca? 6,5 ma la previsione è più verso il 6 che il 7 a fine campionato (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Su Fonseca proverei a valutare qualche dato oggettivo: in campionato sta facendo praticamente lo stesso percorso dell'anno scorso, in Coppa Italia è stata eliminata subito, in Europa League vediamo come andrà. Vedo una stagione abbastanza fotocopia a quella passata, quindi più della sufficienza non riesco a dargli (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)