3a volta con Lahoz: un ko con lo Slovan Bratislava e il pari con la Fiorentina in Europa League. Bilancio in equilibrio per lo Shakhtar

Toccherà a Lahoz, esperto arbitro 44enne spagnolo, dirigere Shakhtar-Roma di giovedì. In questa stagione ha diretto 4 gare di Champions League, compreso l'1-1 tra Borussia Dortmund e Lazio, e in tutte le sfide ha assegnato almeno un calcio di rigore, addirittura due in Porto-Marsiglia. Nei sedicesimi di Europa League, invece, è stato designato per Young Boys-Leverkusen, terminata 4-3 per gli svizzeri inseriti nel girone della Roma ad inizio competizione.

Di professione insegnante di educazione fisica, l'arbitro nato ad Algimia de Alfara, nella comunità Valenciana, ha 2 precedenti con la Roma, entrambi poco piacevoli. Il primo nel 2011, nell'andata dei preliminari di Europa League con lo Slovan Bratislava, terminato 1-0 per gli sloveni che al ritorno completarono l'opera eliminando a sorpresa la squadra di Luis Enrique. L'altro, invece, è del 2014/15, sempre in Europa League ma negli ottavi: 1-1 in Fiorentina-Roma, con rigore assegnato ai giallorossi poi sbagliato da Ljajic. Al ritorno, anche qui, la formazione all'epoca di Rudi Garcia fu estromessa dalla competizione dai viola con un clamoroso 3-0 subito all'Olimpico.

3, invece, i precedenti tra lo Shakhtar e Lahoz: una vittoria, l'1-0 in casa dell'Anderlecht nel ritorno degli ottavi di Europa League del 2016, un pareggio, 2-2 con la Dinamo Zagabria nella scorsa edizione di Champions League, e una sconfitta pesante per 4-1, rimediata per mano dell'Eintracht Francoforte nell'Europa League 2018/19.

