Reynolds, niente nazionale: rinuncia per la Roma al torneo preolimpico

Tra i preconvocati per il torneo preolimpico del Centroamerica, Bryan Reynolds non risponderà alla chiamata degli Usa. Come fa sapere l'edizione online del quotidiano sportivo, il terzino, arrivato a Roma nella sessione invernale, per sua volontà ha chiesto alla nazionale di poter rimanere a Trigoria per continuare ad allenarsi con la squadra.

Il gesto del classe 2001, che domenica ha esordito con la maglia della Roma e che resta dunque a Trigoria con il placet degli Usa, è stato apprezzato dal club giallorosso.

(corrieredellosport.it)

