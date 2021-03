Roma, Friedkin delusi: Fonseca sempre in bilico

Roma, il futuro è adesso. Una stagione di alti e bassi, si passa in pochi giorni dall’esaltazione alla depressione. I Friedkin sono delusi, non possono essere contenti. Si confrontano spesso con Tiago Pinto, al quale hanno lasciato l’intera gestione dell’area tecnica. Alla fine sarà a lui che chiederanno conto dei risultati ottenuti in questa stagione. [...] Paulo Fonseca sente la pressione di questa situazione sull’altalena. Ha detto più volte nelle scorse settimane che la squadra è migliorata, ma i numeri dicono il contrario. [...]

Per trovare l’eventuale successore ci sono due scuole di pensiero. C’è chi andrebbe sul sicuro, con Allegri o Sarri e chi preferirebbe avventurarsi in un’altra scommessa straniera, con la quale bisognerebbe ripartire da zero. Il consulente di Ryan Friedkin, Charles Gould, è pronto a presentare una lista di nomi di allenatori che non parlano italiano. Fonseca ha molti estimatori, anche in Italia. De Laurentiis, per esempio, giudica positivo il suo lavoro. A Roma si trova benissimo, gli dispiacerebbe cambiare. Il rapporto con il general manager Tiago Pinto, che ha avuto carta bianca da Friedkin, è molto solido.

(corriere dello sport)

