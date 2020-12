Verso lo Young Boys: tornano Kumbulla e Fazio, Smalling ancora a parte. Controllo per Pastore: "Spero di tornare presto"

Dopo il giorno di riposo concesso ai giallorossi da Paulo Fonseca, la Roma torna ad allenarsi per preparare la sfida di Europa League contro lo Young Boys: l'obiettivo è conquistare matematicamente il primo posto nel gruppo A. Tornano a disposizione Federico Fazio e Marash Kumbulla, mentre Chris Smalling e Davide Santon si allenano individualmente.

Visita di controllo a Villa Stuart per Javier Pastore. Il trequartista argentino ha dichiarato ai microfoni dei cronisti presenti: "Spero di tornare presto".

Altra lodevole iniziativa della Roma, che in collaborazione con Chipper Cash e Alive and Kicking prende parte ad un progetto per donare palloni e posti di lavoro in Africa.





