DI GIOVAMBATTISTA: «Senza i Friedkin la Roma sarebbe andata a sbattere» - BALZANI: «Con Tor di Valle finisce il 'pallottismo'»

La ferita aperta con il Napoli si deve ancora rimarginare. Il primo ko stagionale sul campo di Fonseca e i suoi però lascia spazio alla situazione dei conti del club. Di ieri la notizia dell'indebitamento finanziario, salito a 393 milioni. "Se non ci fosse stato il cambio di proprietà la Roma sarebbe andata a sbattere", chiosa Ilario Di Giovambattista. In salita poi il progetto di Tor di Valle: "Finisce il 'pallottismo', la pagina più grottesca della storia della Roma. È Baldissoni il principale colpevole del fallimento del progetto", l'opinione di Francesco Balzani.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Sono sconcertato dalla prestazione della Roma al San Paolo, non mi aspettavo una squadra così molle. I giallorossi dipendono troppo dai tre lì davanti. C'era sicuramente un ambiente particolare dopo la morte di Maradona, ma quella partita deve essere solo un episodio per la Roma (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Con il Napoli non c'è stato un giocatore sufficiente, una sconfitta talmente netta che mi fa pensare possa essere solo un episodio. Sulla situazione finanziaria, non capisco come si fa ad arrivare ad un passivo del genere (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma ha perso una partita particolare, tra il viaggio e i vari infortuni. L’obiettivo dei giallorossi però non è lo scudetto ma la qualificazione in Champions (UBALDO RIGHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il problema debitorio della Roma è dovuto dal fatto che il club ha vissuto sopra le proprie possibilità per troppo tempo, e se non arrivano le vittorie poi fai il botto (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Con il progetto Tor di Valle finisce il 'pallottismo' e si chiude una delle pagine più grottesche della storia della Roma. Il colpevole principale del fallimento di questo progetto è Mauro Baldissoni, lo dice la storia. I conti in rosso? Me li aspettavo. Meno male che c’è Friedkin, se fosse rimasto Pallotta con questi numeri saremmo andati incontro al fallimento. Sarebbe stato il capitolo finale dell’Apocalisse (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Leggendo l'indebitamento del club club, dico che se non ci fosse stato il cambio di proprietà la Roma sarebbe andata a sbattere. Detto questo credo che la società farà comunque mercato a gennaio, è troppo importante tornare in Champions (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)