Villa Stuart, visita di controllo per Pastore: "Spero di tornare presto". Test d'idoneità per Boer (FOTO e VIDEO)

DA VILLA STUART EMANUELE ZOTTI - Javier Pastore, reduce dall'operazione all'anca in estate, questa mattina si è sottoposto ad una visita di controllo presso la clinica di fiducia della Roma, Villa Stuart.

Il centrocampista argentino, accompagnato dal dottor Costa, all'entrata ha rilasciato una breve dichiarazione: "Tutto bene, spero di tornare presto". Per rompere un'assenza che lo vede lontano dai campi da ormai 5 mesi, con l'ultima presenza fissata al 28 giugno contro il Milan.

Si è affacciato alla clinica di Monte Mario anche Pietro Boer, portiere classe 2002 reduce dalla positività al Covid. In mattinata il giocatore della Primavera ha svolto i test d'idoneità necessari per il ritorno in campo dopo il contagio.