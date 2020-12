Giudice Sportivo: terza sanzione per Cristante, seconda per Ibanez

Terminata la nona giornata di Serie A, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentate dell'Aia Eugenio Tenneriello, ha fermato per due turni l'attaccante della Juventus, Alvaro Morata, "per avere al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto al Direttore di gara un'espressione irriguardosa indirizzata al medesimo". Squalifica per una giornata, invece, per Arslan dell'Udinese e Schiattarella del Benevento.

Per quanto riguarda la Roma, c'è da registrare la terza sanzione per Bryan Cristante e la seconda per Roger Ibanez, entrambi ammoniti nel match contro il Napoli.

(legaseriea.it)

