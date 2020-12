Roma Cares: palloni e opportunità di lavoro per l'Africa (VIDEO)

Un'altra lodevole iniziativa da parte della Roma: come pubblicizzato sul proprio account Twitter inglese, il club - con l'aiuto di Alive and Kicking e Chipper Cash - si è impegnato nel progetto per fabbricare palloni da calcio da consegnare alle squadre di calcio africane e da rendere disponibili per le iniziative sportive in tutto il continente, creando opportunità di lavoro.

Così Leon Tuktu, dipendente di Chipper Cash: "Abbiamo cominciato una partnership con la Roma. I palloni da calcio verranno fabbricati qui, non solo per essere donati in Kenya ma anche in altri paesi. Ci sono comunità che si avvicinano tra loro attraverso lo sport e penso che lo strumento migliore per farlo in Africa sia il calcio".

Prosegue una dipendente di Alive and Kicking: "Prima non lavoravo, non avevo soldi. Ora lavoro, guadagno e sono stata in grado di tornare a scuola... E ora sono qui".