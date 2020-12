Verso il Sassuolo: ancora a parte Mancini, Veretout e Smalling. Si lavora al rinnovo di Calafiori per allontanare le pretendenti

Il giorno dopo il successo sullo Young Boys che ha consacrato Riccardo Calafiori al grande pubblico giallorosso e non solo, la Roma si sta già muovendo per rinnovare il contratto del giovane esterno: su di lui si sono infatti già mosse alcune tra le big europee. A Trigoria intanto si torna subito al lavoro per preparare la sfida di domenica contro il Sassuolo: Fonseca difficilmente potrà recuperare Mancini, Smalling e Veretout che anche oggi hanno lavorato individualmente.

I LINK ALLE NEWS PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA:

I VOTI DEGLI ALTRI - CALAFIORI, "UN GOL PER LA RESURREZIONE". MAYORAL "PIU' DI UN VICE-DZEKO", CRISTANTE "LEGGERO"

CALCIOMERCATO ROMA, SI LAVORA AL RINNOVO DI CALAFIORI PER ALLONTANARE JUVENTUS, PSG E MANCHESTER UNITED

QATAR 2022, DE ROSSI OSPITE DELLA CERIMONIA DEI SORTEGGI: "GIOCARE E VINCERE LA COPPA DEL MONDO E' IL SOGNO DI OGNI CALCIATORE"

'RED PUBLIC': FIENGA ACQUISISCE LA MAGGIORANZA DELLA SOCIETA' TUTTA AL FEMMINILE. IL CEO: "LA DISEGUAGLIANZA SOCIALE TRA LE CAUSE PRINCIPALI DEL COLLASSO ECONOMICO"

TRIGORIA: INDIVIDUALE PER MANCINI, SMALLING E VERETOUT

SASSUOLO: LAVORO DIFFERENZIATO PER CAPUTO, CHIRICHES E DEFREL. DOMANI RIFINITURA MATTUTINA, ALLE 15 LA CONFERENZA DI DE ZERBI

DA CALAFIORI FINO A TOTTI JR: TUTTI I TALENTI FATTI IN CASA DELLA NUOVA ROMA

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DELL'ETERE ROMANO

LR24