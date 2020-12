I VOTI DEGLI ALTRI - Calafiori, "un gol per la resurrezione". Mayoral "più di un vice-Dzeko", Cristante "leggero"

LAROMA24.IT - Pratica archiviata. Il primo posto era l'obiettivo dichiarato da Paulo Fonseca (6,86), la sua Roma ha risposto e ha messo un punto alle critiche arrivate dopo il ko con il Napoli. Il 3-1 rifilato allo Young Boys è una bella risposta da parte della formazione giallorossa.

I titoli del giorno dopo sono ovviamente tutti per Riccardo Calafiori (7,43) e per lo strepitoso gol che corona una bella favola: "Se pensiamo a quello che ha passato, questo gol è una resurrezione" (Il Messaggero). Tra i migliori anche Borja Mayoral (6,86): "Vuoi vedere che è più di un vice-Dzeko?" (Corriere dello Sport).

Segno meno per la difesa che si è fatta sorprendere in occasione del gol del vantaggio degli elvetici. Le maggiori responsabilità sono di Cristante (5,5): "Sul gol di Nsame si vede che non è un difensore. I compagni di reparto non lo aiutano" (Corriere della Sera)

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, Il Romanista)

Pau Lopez 5,57

Ibanez 5,79

Cristante 5,5

Juan Jesus 5,86

Bruno Peres 6,43

Villar 6,64

Diawara 6,07

Calafiori 7,43

Carles Perez 6,64

Pedro 6,07

Borja Mayoral 6,86

Spinazzola 6

Mkhitaryan 6,21

Dzeko 6,57

Pellegrini 6,07

Fazio 6

Fonseca 6,86

IL MESSAGGERO

Pau Lopez 5

Ibanez 5

Cristante 5

Juan Jesus 5,5

Bruno Peres 6,5

Villar 5,5

Diawara 6

Calafiori 7,5

Carles Perez 6,5

Pedro 6

Borja Mayoral 7

Spinazzola 6

Mkhitaryan 6,5

Dzeko 6,5

Pellegrini 6

Fazio 6

Fonseca 7

CORRIERE DELLO SPORT

Pau Lopez 6

Ibanez 6

Cristante 5,5

Juan Jesus 6,5

Bruno Peres 6,5

Villar 6,5

Diawara 6

Calafiori 7,5

Carles Perez 7

Pedro 6

Borja Mayoral 7

Spinazzola 6

Mkhitaryan 6

Dzeko 6,5

Pellegrini 6

Fazio 6

Fonseca 7

GAZZETTA DELLO SPORT

Pau Lopez 6

Ibanez 6,5

Cristante 6

Juan Jesus 6

Bruno Peres 6,5

Villar 7

Diawara 6,5

Calafiori 7,5

Carles Perez 7

Pedro 6,5

Borja Mayoral 7

Spinazzola 6

Mkhitaryan 6,5

Dzeko 7

Pellegrini 6,5

Fazio 6

Fonseca 7

IL TEMPO

Pau Lopez 5

Ibanez 6

Cristante 5,5

Juan Jesus 6

Bruno Peres 6

Villar 7

Diawara 6

Calafiori 7,5

Carles Perez 6,5

Pedro 6

Borja Mayoral 6,5

Spinazzola 6

Mkhitaryan 6

Dzeko 6,5

Pellegrini 6

Fazio 6

Fonseca 6,5

CORRIERE DELLA SERA

Pau Lopez 5,5

Ibanez 5,5

Cristante 5,5

Juan Jesus 5

Bruno Peres 6,5

Villar 7

Diawara 6

Calafiori 7,5

Carles Perez 7

Pedro 6

Borja Mayoral 7

Spinazzola 6

Mkhitaryan 6

Dzeko 6,5

Pellegrini 6

Fazio sv

Fonseca 7

LA REPUBBLICA

Pau Lopez 5,5

Ibanez 5,5

Cristante 5

Juan Jesus 5,5

Bruno Peres 6,5

Villar 6,5

Diawara 6

Calafiori 7,5

Carles Perez 6

Pedro 6

Borja Mayoral 6,5

Spinazzola 6

Mkhitaryan 6

Dzeko 6,5

Pellegrini 6

Fazio sv

Fonseca 7

IL ROMANISTA

Pau Lopez 6

Ibanez 6

Cristante 6

Juan Jesus 6,5

Bruno Peres 6,5

Villar 7

Diawara 6

Calafiori 7

Carles Perez 6,5

Pedro 6

Borja Mayoral 7

Spinazzola 6

Mkhitaryan 6,5

Dzeko 6,5

Pellegrini 6

Fazio 6

Fonseca 6,5