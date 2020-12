FELICI: "Villar diventerà un centrocampista coi fiocchi" - PRUZZO: "Io lo schiererei più avanzato"

Col primato nel girone di Europa League in tasca, la Roma punta al Sassuolo per girare definitivamente pagina dopo la sconfitta di Napoli. "Servirà la controprova per verificare il valore della Roma, ma la partita di ieri è stata confortante", l'opinione di Xavier Jacobelli.

Tra i calciatori ad aver rubato particolarmente l'occhio c'è Gonzalo Villar, che secondo Roberto Pruzzo potrebbe anche giocare più avanti: "Lo schiererei anche più avanzato perché credo sia un giocatore dagli ultimi 30 metri, ha tanto carattere". Ci scommette anche Antonio Felici: "Due anni e sono certo diventerà un centrocampista coi fiocchi".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale.

Calafiori ha fatto un eurogol ieri sera, ma è stata tutta la sua prestazione sul campo che è stata sontuosa. Credo abbia tutti i requisiti per diventare un ottimo giocatore (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La squadra ha giocato bene. Villar mi piace tanto, è bravo per qualità anche se fatica un po’ in interdizione. Io lo schiererei anche più avanzato perché credo sia un giocatore dagli ultimi 30 metri, ha tanto carattere. Diawara ha recuperato fisicamente e Pedro ha fatto un primo tempo ad alti livelli. La sconfitta di Napoli per come è avvenuta è inspiegabile. Ora però serve salto di qualità, si deve iniziare a vincere quando si alza l’asticella (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La sconfitta di Napoli è un incidente di percorso, anche se va detto che lo Young Boys non è all’altezza della squadra di Gattuso. Domenica vediamo con il Sassuolo come andrà. Credo che per Cristante sia difficile giocare così dietro, anche perché lui nasce trequartista (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Villar mi piace sempre di più, partita dopo partita, ma bisogna lasciargli tutto il tempo necessario per crescere. Due anni e sono certo diventerà un centrocampista coi fiocchi (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Non basta la bella partita contro lo Young Boys però ho visto cose indicativamente positive nella Roma di ieri. Ho visto un Calafiori sfrontato, mi ha ricordato un giovane Locatelli che al Milan segnava un gol alla Juventus. Mayoral è come pensavamo, un giocatore interessante. Anche Villar è un giocatore che sa giocare a pallone. Poi è importante che abbia segnato Dzeko, deve ritrovare se stesso. Domenica la partita è impegnativa, ci sono pochi giorni per recuperare visto che l’Europa League ha questa controindicazione (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Io credo che non sia sufficiente la bella partita di ieri per dire che la Roma ha ripreso il cammino, quello che ci faceva parlare di cose addirittura molto alte, ai confini dello scudetto. Lo Young Boys non è una squadra che vale il Napoli e le prime squadre del campionato italiano. Ora vedremo contro il Sassuolo, la partita di ieri è stata utile per mettere in evidenza giovani tipo Calafiori quindi va bene così, però la riscossa deve arrivare domenica (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La partita è stata importante per la reazione psicologica della squadra, nonostante non ci fossero i titolari in campo. Calafiori è il miglior biglietto da visita che il settore giovanile giallorosso potesse presentare. Il Sassuolo sono convinto giocherà una partita diversa da quella in cui ha perso contro l’Inter e ora servirà la controprova per verificare il valore della Roma, ma la partita di ieri è stata confortante (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Non mi piace il modo in cui viene trattato Cristante, è fuori ruolo e questo sembra non venga mai considerato. Quando si va a valutare la sua prestazione c’è il preconcetto che non sia in grado di stare nella Roma. Al di là dell’errore commesso mi sembra essere uno che ci sta eccome in questa squadra. Mi è piaciuto a larghi tratti, dimostra di avere un piede educato e una qualità che mai gli viene attribuita. Ieri fa un anticipo secco su un giocatore, esce in dribbling palla al piede e poi lancia Perez verso la porta (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)