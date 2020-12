Trigoria: individuale per Mancini, Smalling e Veretout

Ritorno in campo già stamattina per i giallorossi che ieri si sono assicurati il primato nel girone di Europa League battendo lo Young Boys. Lavoro a parte per chi ha avuto un minutaggio elevato nella gara di ieri mentre chi ha giocato solo un tempo (come Ibanez e Pedro) ha svolto prima lavoro sul campo con i compagni, per poi dedicarsi a esercizi personalizzati. Mancini, Smalling e Veretout si sono allenati secondo programmi individuali.