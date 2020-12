Da Calafiori fino a Totti jr: tutti i talenti fatti in casa della nuova Roma

Il vivaio della Roma continua a macinare talenti, la Primavera ne è il fiore all'occhiello e a testimoniarlo sono anche le prove di Calafiori e Milanese. Il settore giovanile della Roma, di cui Morgan De Sanctis cura Primavera, Under 18 e 17 e Bruno Conti tutte le altre categorie, costa al club tra i 12 e i 13 milioni annui. I Friedkin vogliono costruire in casa i giovani ed investire in formazione e strutture. Sul fronte ingaggi, il tetto annuo è di 70mila euro a giocatore, le eccezioni avvengono solo quando i calciatori entrano nel giro della prima squadra con continuità.

Oltre a Calafiori e Milanese, sono tanti i nomi che potrebbero avere un futuro: Zalewski, Feratovic, Darboe, Ciervo e Tripi. Nell'Under 18 ci sono Persson (attaccante svedese 2003), Pagano (centrocampista 2004, nella scuderia di Totti), Evangelisti (difensore 2003), Volpato (centrocampista 2003 italo-australiano, anche lui con Totti) e Cassano (esterno 2003). Scendendo di categoria su tutti ci sono Missori (terzino 2004) e Faticanti (mediano 2004) e tra i 2005 c'è Cristian Totti.

(gazzetta.it)

