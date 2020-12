Calciomercato Roma, si lavora al rinnovo di Calafiori per allontanare Juventus, Psg e Manchester United

Nella vittoria di ieri sera per 3-1 sullo Young Boys è rimasta negli occhi di tutti i tifosi lo splendido gol di Riccardo Calafiori, che con un sinistro da fuori area ha riportato i giallorossi in vantaggio dopo esser andati sotto nel primo tempo. Per questo motivo nella giornata di oggi si è tornato a parlare del suo rinnovo di contratto, al momento fermo. L'ultima offerta della Roma era stata quella di un quinquennale a salire da una base fissa di 500mila euro netti. Il suo agente però, Mino Raiola, invece avrebbe richiesto un triennale a un milione e 200mila euro netti. La partita di ieri e, soprattutto, la volontà di Fonseca di trattenerlo e impiegarlo potrebbero spingere i Friedkin ad alzare l'offerta a 800 mila più bonus, sempre per cinque anni, così da allontanare definitivamente la corte di Juventus, Psg e Manchester United.

(calciomercato.com)

