Veretout e Pellegrini puntano il Bologna. Per Fonseca dubbio Mirante

Archiviata la fase a gironi di Europa League - e in attesa di conoscere l'avversaria che i giallorossi affronteranno ai sedicesimi di finale - la Roma è già al lavoro in vista della trasferta di Bologna. La squadra ha lavorato a Trigoria dopo essere rientrata nella notte dalla Bulgaria: Pellegrini e Veretout hanno lavorato in gruppo e dovrebbero essere schierati tra i titolari in campionato. Solo differenziato invece per Mancini e Mirante - alle prese con una contusione a una mano - in forte dubbio per Bologna.

