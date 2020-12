FOCOLARI: "Per nulla convinto che la Roma batterà il Bologna" - BALZANI: "I Friedkin non si aspettavano questa confusione a Trigoria"

La sconfitta in Europa League non cambia le sorti europee della Roma ma ne macchia l'imbattibilità e ne mette in discussione alcuni giocatori. Tra questi, Federico Fazio sul quale Furio Focolari non nasconde i dubbi: "Smalling recupera? Perché se gioca l'argentino...".

Antonio Felici, invece, si concentra su Carles Perez: "Deve darsi una regolata, mi pare stia al livello di Under o Kluivert fino a questo momento...". "Una piccola stellina che si accende in una serata da dimenticare" il giudizio di Ilario Di Giovambattista sul primo gol romanista di Tommaso Milanese.

Ma Smalling recupera? Avete visto Fazio ieri sera, se gioca lui…Roma e Lazio più o meno sono alla pari, hanno le stesse difficoltà. Non sono per niente convinto che la Roma batta il Bologna (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Ieri la Roma ha messo in vetrina un altro talento, questo Milanese, un giovane molto interessante. In bocca al lupo a questo ragazzo, una piccola stellina che si accende in una serata da dimenticare. Perché alcuni suoi compagni hanno fatto cose da Sant’Uffizio. L’errore di Fazio è una cosa inqualificabile (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

I Friedkin conoscevano le difficoltà dei conti della Roma. Non erano preparati sulla confusione che hanno trovato all'interno però... (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Calma su Milanese, ha segnato in una partita che contava zero. Ha fatto gol, ma dopo questo calma… Non iniziamo a dire che è nato un altro fenomeno, così non gli facciamo una buona pubblicità (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Hanno fatto più danni gli anziani che i giovani, non so come faranno a togliersi di mezzo certa gente se vorranno abbassare il monte ingaggi…Meglio far giocare i giovani al posto di alcuni che non hanno voglia e pensano solo ad arrivare a fine stagione (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Le partite come ieri non contano nulla, e siamo d'accordo, ma dovrebbero contare per chi di solito sta in tribuna o in panchina. Se il tifoso auspica che tu te ne vada il più presto possibile, non ti puoi offendere. Non sei un giocatore di calcio se fai una prestazione come quella di Fazio ieri...pure Carles Perez deve darsi una regolata, mi pare stia al livello di Under o Kluivert fino a questo momento (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)