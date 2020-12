Trigoria: in gruppo Pellegrini e Veretout. Individuale per Mirante e Mancini

A due giorni dal Bologna, la Roma torna in campo per preparare la sfida dell'Ara. Come di consueto gruppo diviso in due, tra chi ha giocato ieri in Bulgaria e chi ha non preso parte alla sfida. Buone notizie per Paulo Fonseca, che ritrova Pellegrini e Veretout, entrambi in gruppo nell'allenamento di questa mattina. Seduta individuale per Mancini, difficile da recuperare in vista della gara di domenica al Dall'Ara, come confessato dallo stesso tecnico portoghese ieri.

Parte iniziale in gruppo e poi lavoro individuale per Antonio Mirante, che ha subito un infortunio alla mano nella seduta di ieri.