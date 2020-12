Caso Diawara, depositato il ricorso al Coni per Verona

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Palla al Collegio di Garanzia del Coni, ultimo grado tra gli organi di giustizia sportiva. Poco prima delle 20 di ieri la Roma ha ufficialmente depositato presso la segreteria del Coni - che poi ne ha dato comunicazione formale - il ricorso relativo al 3-0 a tavolino comminato per l’errore di compilazione delle liste in occasione della sfida con il Verona (Diawara era stato inserito nella lista baby). Ora il Collegio, presieduto dall'ex ministro Frattini, dovrà fissare la data in cui esaminare le carte.