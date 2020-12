I VOTI DEGLI ALTRI - Milanese "prova da big", Fazio e Diawara "superficiali"

LAROMA24.IT - Poco più di un allenamento per la 'Roma 3'. Era una partita senza obiettivi e di conseguenza il ko con il CSKA Sofia per i giallorossi, con tanti giovani al debutto e tanti titolari rimasti a Trigoria, lascia l'amaro in bocca solo per le proporzioni della sconfitta e per gli errori commessi.

La bella notizia che arriva dal piovoso pomeriggio di Sofia è il debutto con gol di Tommaso Milanese (6,93): "Prova da big, il ragazzino ci ha preso gusto. Dopo l'assist a Pedro con il Cluj arriva anche il primo gol" (Il Messaggero). "Un ragazzo da seguire, sia pure con la pazienza che meritano i diciottenni" (Corriere dello Sport). Altra nota lieta è l'atteso ritorno in campo di Chris Smalling (5,93): "Rientra dopo oltre un mese per mettere dentro minuti e ritmo" (Gazzetta dello Sport)

A fare da contraltare ci sono però gli svarioni difensivi. Imperdonabile quello di Fazio (4,21) che ha spalancato la porta giallorossa per il gol del 3-1: "L’errore che costa il terzo gol fa venire forti dubbi sulla concentrazione messa in campo. Così non avrà più altre occasioni" (Corriere della Sera). Prima di lui ci aveva pensato Diawara (4,57) a regalare al CSKA la rete del vantaggio: "Errore inaccettabile, ha il merito di provare a farsi perdonare da lì in poi" (Il Tempo).

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Boer 5,64

Fazio 4,21

Kumbulla 5,64

Juan Jesus 5,21

Bruno Peres 5,29

Diawara 4,57

Milanese 6,93

Bamba 5,71

Pedro 5,71

Carles Perez 5,14

Borja Mayoral 5,86

Smalling 5,93

Villar 5,79

Karsdorp 5,92

Tripi 6,00

Fonseca 5,58





IL MESSAGGERO

Boer 5,5

Fazio 4

Kumbulla 5

Juan Jesus 5

Bruno Peres 5,5

Diawara 4,5

Milanese 7

Bamba 5,5

Pedro 5,5

Carles Perez 5

Borja Mayoral 6

Smalling 6

Villar 6

Karsdorp 6

Tripi sv

Fonseca sv





CORRIERE DELLO SPORT

Boer 5,5

Fazio 4,5

Kumbulla 6

Juan Jesus 6

Bruno Peres 5

Diawara 4,5

Milanese 7

Bamba 6

Pedro 6

Carles Perez 5

Borja Mayoral 6

Smalling 6

Villar 6

Karsdorp

Tripi sv

Fonseca 5,5





GAZZETTA DELLO SPORT

Boer 6

Fazio 5

Kumbulla 6

Juan Jesus 5,5

Bruno Peres 6

Diawara 5

Milanese 6,5

Bamba 5,5

Pedro 6

Carles Perez 6

Borja Mayoral 6

Smalling 6

Villar 5,5

Karsdorp 5,5

Tripi sv

Fonseca 5,5





IL TEMPO

Boer 5,5

Fazio 4

Kumbulla 5,5

Juan Jesus 5

Bruno Peres 5

Diawara 4,5

Milanese 7

Bamba 5,5

Pedro 6

Carles Perez 5

Borja Mayoral 5,5

Smalling 6

Villar 5,5

Karsdorp 6

Tripi sv

Fonseca 6





CORRIERE DELLA SERA

Boer 5,5

Fazio 4,5

Kumbulla 6

Juan Jesus 5

Bruno Peres 5,5

Diawara 5

Milanese 7

Bamba 5,5

Pedro 5,5

Carles Perez 5

Borja Mayoral 6

Smalling 6

Villar 5,5

Karsdorp 6

Tripi sv

Fonseca 5,5





LA REPUBBLICA

Boer 5,5

Fazio 3

Kumbulla 5,5

Juan Jesus 5

Bruno Peres 4,5

Diawara 3,5

Milanese 7

Bamba 6

Pedro 5

Carles Perez 4,5

Borja Mayoral 5,5

Smalling 5,5

Villar 6

Karsdorp 6

Tripi sv

Fonseca 5,5





IL ROMANISTA

Boer 6

Fazio 4,5

Kumbulla 5,5

Juan Jesus 5

Bruno Peres 5,5

Diawara 5

Milanese 7

Bamba 6

Pedro 6

Carles Perez 5,5

Borja Mayoral 6

Smalling 6

Villar 6

Karsdorp 6

Tripi 6

Fonseca 5,5