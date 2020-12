FOTO - Trigoria, prima seduta in vista del Bologna: in gruppo Pellegrini e Veretout

Dopo la sfida europea col CSKA Sofia, che ha chiuso la fase a gironi di Europa League, la Roma è tornata questa mattina ad allenarsi al "Fulvio Bernardini" di Trigoria: domenica è attesa in casa del Bologna nel match valido per l'undicesima giornata di campionato.

Può sorridere Fonseca che ha ritrovato Pellegrini e Veretout, entrambi oggi in gruppo. Mirante, dopo il colpo alla mano subìto in allenamento, ha invece lavorato parzialmente in gruppo e poi in modo individuale. Infine, seduta individuale per Mancini. Gli scatti dell'allenamento odierno: