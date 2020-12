C'è l'offerta per Reynolds, smentite su Frimpong. Carles Perez: "Firmerei per il 4° posto"

La Roma torna ad allenarsi in vista del match che può cambiare l'andamento di una stagione: quello contro l'Atalanta. Nel frattempo si rincorrono le voci di mercato: arrivano smentite sul nome di Frimpong, mentre per Reynolds ci sarebbe un'offerta di 7.5 milioni di euro da parte dei giallorossi.

Rese note date ed orari degli ottavi di finale di Coppa Italia, nonchè anticipi e posticipi di Serie A dalla 17a alla 29a giornata.

In occasione di un'iniziativa benefica, ha rilasciato alcune dichiarazioni Carles Perez: "Probabilmente firmerei per il 4° posto, ma non mi precluderei la possibilità di finire ancora più in alto".

CALCIOMERCATO ROMA: OFFERTI 7.5 MILIONI PER REYNOLDS

I VOTI DEGLI ALTRI - MKHITARYAN 'MAGICO', VERETOUT 'E' OVUNQUE', PELLEGRINI 'ESCE FUORI CON CALMA'

ATALANTA-ROMA: ARBITRA DI BELLO

CALCIOMERCATO ROMA: SMENTITE SULLA TRATTATIVA PER FRIMPONG

GIUDICE SPORTIVO: SECONDA SANZIONE PER VILLAR, PRIMA PER MANCINI, CALAFIORI E PERES

INSTAGRAM, VILLAR A PRANZO CON TOTTI: "SENZA PAROLE"

CARLES PEREZ E MAYORAL AL SAN RAFFAELE: REGALI AI PAZIENTI. L'EX BARCA: "FIRMO PER IL QUARTO POSTO, MA POSSIAMO FINIRE PIU' IN ALTO" (FOTO E VIDEO)

IL GRUPPO FRIEDKIN SI MUOVE PER IL SOCIALE A HOUSTON

AS ROMA: PUBBLICATO IL VERBALE DELL'ULTIMA ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

SERIE A: ANTICIPI E POSTICIPI DALLA 17A ALLA 29A GIORNATA. ROMA-INTER ALLE 12.30, DERBY DI VENERDI' SERA

COPPA ITALIA: ROMA-SPEZIA IL 19 GENNAIO, 4 GIORNI DOPO IL DERBY. 2 GIORNI DI RIPOSO IN PIU' PER LA LAZIO IMPEGNATA COL PARRMA

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

