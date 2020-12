Il gruppo Friedkin si muove per il sociale a Houston

Da mesi sono a Roma per seguire da vicino i progressi del club giallorosso del quale hanno rilevato la proprietà da qualche mese, in ogni caso Dan e Ryan Friedkin non dimenticano Houston, sede del quartier generale del Friedkin Group che in occasione del Natale si è reso protagonista di un bel gesto di solidarietà. Il gruppo dei neoproprietari della Roma in questa settimana, collaborando con alcune associazioni della città texana per la distruzione di centinaia di pasti a famiglie in difficoltà dell'area metropolitana di Houston.

No one should go hungry at the holidays, so TFG is proud to help fill the tables of Houston-area families. In partnership with @bgcghouston​, @second_servings​ and @cs_rescue​, TFG associates helped distribute hundreds of meals in Fort Bend County this week. pic.twitter.com/SE4F9egZeM

— The Friedkin Group (@friedkingroup) December 18, 2020