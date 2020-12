AGRESTI: "Partita falsata dall'espulsione" - FELICI: "Veretout e Villar ben assortiti" - MATTIOLI: "Spinazzola miglior esterno sinistro d'Italia"

All'indomani di Roma-Torino e a due giorni dal match con l'Atalanta a Bergamo, i commenti lungo le frequenze radiofoniche vertono sull'arbitraggio e sulle ambizioni dei giallorossi. "Credo che la Roma ieri al di là dell'arbitraggio avrebbe vinto comunque, ma la partita non è giudicabile", dice Furio Focolari. Per Roberto Pruzzo, invece, il "fallo di Singo è pericoloso, l’espulsione è giusta".

Antonio Felici, invece, parla dei singoli: "Oggi i primi due giocatori che mando in campo sono Veretout e Villar, poi decido tutto il resto". Giudizio negativo di Jacopo Palizzi su Pau Lopez: "Non è un portiere di presenza".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

La Roma sta giocando bene già da un paio di partite, ma in difesa vedo ancora alcuni uomini in ritardo con la forma fisica. Spinazzola è tornato quello dei tempi della Juve, è il miglior esterno sinistro d’Italia. La Roma può fare anche il colpo a Bergamo, ha le caratteristiche per mettere in difficoltà la squadra di Gasperini. Per me finirà in pari (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Al di là degli errori di Abisso, la Roma ha meritato e avrebbe fatto dieci gol, ma la partita è cambiata con il Toro in dieci. Roma e Atalanta sono le migliori squadre in questo momento. I giallorossi sono trainati da due giocatori: Pellegrini e Spinazzola, e in attacco le cose vanno alla grande (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Fallo pericoloso quello di Singo, l’espulsione è giusta. Ho visto quattro giocatori della Roma in buona forma: Pellegrini, Spinazzola, Veretout e Mkhitaryan. Non mi convince appieno la difesa, ieri hanno sofferto molto Belotti. E’ un buon segnale in vista dell’Atalanta (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Non vorrei che Ibanez si fosse montato la testa, tra lui e Kumbulla io prendo il secondo. Il brasiliano mi ricorda più Zebina che Marquinhos o Aldair come ho letto. Domenica terrei fuori Pedro, perché mi piace quest'equilibrio con Villar e Pellegrini più avanzato (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Al momento non credo che la Roma possa lottare per lo Scudetto, però è un campionato strano, rispetto a Inter, Juve e Napoli ha qualcosa in meno. La gara col Torino? Partita falsata dall'espulsione, anche se va detto che la Roma non ha rubato nulla. Pellegrini? Se giocasse nell'Inter o nel Milan verrebbe celebrato, sta diventando un giocatore fondamentale (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Oggi i primi due giocatori che mando in campo sono Veretout e Villar, poi decido tutto il resto. E' da tanto tempo che non vedo due centrocampisti della Roma così ben assortiti, dai tempi di De Rossi-Pizarro (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Credo che la Roma ieri al di là dell'arbitraggio avrebbe vinto comunque, ma la partita non è giudicabile, anche sul piano del gioco. Detto questo il secondo giallo è stato assurdo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Pau Lopez non è un portiere di presenza, dal punto di vista comunicativo e anche fisicamente, non ha una grossa presenza in area di rigore (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mkhitaryan si sta rivelando quello che pensavamo fosse, forse sta rendendo anche un po' di più. È un'ira di Dio (FRANCO MELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)